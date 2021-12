KOTRA, 스페인서 나흘간 韓소비재 상품전 개최

[아시아경제 정현진 기자] KOTRA가 연말 소비 성수기에 한국산 소비재 판매를 촉진하기 위해 이달 19일까지 나흘간 스페인 마드리드에서 팝업스토어 개념의 한국소비재 상품전(Corea en Madrid)을 개최한다고 17일 밝혔다.

이번 사업은 K뷰티 상품전, 유력 인플루언서 초청행사, O2O 전시상담회 등으로 구성된다. K뷰티 상품전은 한국산 화장품을 정식 수입·판매하는 주요 유통망을 한곳에 모아 54개 브랜드, 450여 개 제품을 소개하는 스페인 최초·최대 규모의 K뷰티 팝업스토어다. 마드리드 까야오광장에서 진행되며 소비자들이 스페인에 시판 중이거나 새로 출시되는 K뷰티 제품을 직접 비교·시연해볼 수 있다.

또 KOTRA는 뷰티 분야에서 활약하는 유력 인플루언서 5명과 마이크로 인플루언서 60여 명을 상품전 첫날 현장으로 초청해 소셜네트워크서비스(SNS) 홍보에 나서고 튜토리얼 등 체험 이벤트도 진행한다. 행사장에는 20여 개의 수출초보·중소기업이 출품한 혁신제품 O2O 전시관도 설치된다. 이를 통해 총 40건의 온라인 상담을 주선할 예정이다.

이길범 KOTRA 유럽지역본부장은 "유럽 각지의 K뷰티 열풍이 여느 때보다 뜨거운 만큼 현지 소비자들에게 어필하기 위한 우리 중소기업 제품 판촉전을 이어가는 한편 시장이 빠르게 성장하는 비건·친환경 관련 K-생활소비재로도 지원 사업을 점차 확대해 나가겠다"고 말했다.

