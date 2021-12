교촌치킨, 투고(To go)매장 ‘아이파크콘도점’ 열어

[아시아경제 문혜원 기자] 교촌치킨이 투고(To go·특수형 관광지) 매장 ‘아이파크콘도점’을 열었다고 17일 밝혔다.

아이파크콘도점은 강원도 고성시 설악산 인근에 위치한 HDC현대산업개발이 운영하는 아이파크콘도 타워형 콘도 1층에 위치한다.

이 곳은 주방 및 홀 포함 약 70여평 규모로, 교촌의 시그니처 메뉴인 허니오리지널, 허니콤보를 비롯한 치즈트러플순살, 살살치킨 등의 치킨 메뉴와 꽈배기, 웨지감자, 치즈볼, 칠리포테이토 등 다양한 사이드 메뉴를 고객들에게 선보인다.

또한 치킨과 완벽한 궁합을 자랑하는 수제맥주 캔 3종(금강산, 백두산, 교촌치맥)과 생맥주(한라산)도 함께 판매할 예정이다.

아이파크콘도는 속초해수욕장을 비롯한 설악산 등 유명 관광지가 많은 곳에 위치해 있어 여행객들에게 많은 사랑을 받고 있는 곳으로 콘도 내 사우나, 수영장 등 다양한 즐길 거리들이 완비되어 가족 휴양지로도 인기가 높다.

내년에는 아이파크콘도 자체적인 리모델링 계획과 강원도에서 열릴 강원세계산림엑스포를 비롯한 다양한 국제대회 개최를 앞두고 있어 많은 관광객들이 아이파크콘도를 찾을 것으로 기대하고 있다.

한편 교촌치킨 투고 매장은 리조트 해수욕장 등 특수 상권 및 환경을 공략한 새로운 컨셉의 매장으로 이동성, 편리성, 조리 간편성 등을 고려해 교촌 인기 메뉴를 간편하게 제공한다.

