'K뮤지컬과 로봇의 만남' 두산로보틱스-메타씨어터, 기술 MOU 체결

[아시아경제 정현진 기자] 두산로보틱스와 공연 전문 글로벌 플랫폼 메타씨어터 운영사 ㈜메타씨어터가 업무협약(MOU)을 맺고 뮤지컬 공연의 실시간 온라인 생중계 서비스를 질적으로 높이고 첨단 기술을 도입하기로 했다.

17일 두산에 따르면 두산로보틱스와 ㈜메타씨어터는 전날 서울 종로구 대학로 유니플렉스에서 '카메라로봇 솔루션 활성화 및 온오프라인 뮤지컬 제작 자동화 시스템'을 위한 MOU 체결식을 가졌다. 이번 업무 협약으로 ㈜메타씨어터는 두산로보틱스가 자체 개발한 카메라 로봇 솔루션을 K뮤지컬의 실시간 생중계 서비스에 접목하고, 특화된 촬영 로봇 프로그램의 설계와 사용에 관한 우선적인 협의권을 가지며 신기술의 접목에 관한 정보와 자료 교류를 적극적으로 할 예정이다.

앞서 두 회사는 이미 지난 5월 개막한 창작 뮤지컬 '태양의 노래'에서 처음으로 협동로봇 'H2017'을 무대에 도입, K뮤지컬 실시간 글로벌 송출에 도전해 전세계 154개국에서 8만 명 이상의 관객을 만났다. 향후 ㈜메타씨어터는 '2022년 CES 혁신상'을 수상한 두산로보틱스의 새로운 카메라 로봇 NINA를 도입해 보다 업그레이드된 영상과 송출 서비스를 선보일 예정이다.

두산로보틱스 류정훈 대표는 "두산로보틱스의 카메라 로봇은 쉽고 안전하면서도 각 장면에 최적화된 촬영이 가능하기 때문에 뮤지컬 및 다양한 공연에 활용함으로써 문화예술분야에서의 저변을 넓혀나갈 수 있을 것"이라고 말했다.

