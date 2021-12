G마켓 글로벌샵, '몬스타엑스×아스트로' 협업 콘텐츠 공개

[아시아경제 김유리 기자] G마켓 글로벌샵은 K-팝 열기를 이끌고 있는 아이돌 그룹 몬스타엑스 민혁, 형원과 아스트로가 함께한 협업 콘텐츠를 공식 유튜브 채널 '인싸오빠(INSSA OPPA G)'에서 오는 19일과 26일 2회에 걸쳐 공개한다고 17일 밝혔다.

이번 콘텐츠는 추리 서바이벌 웹 예능으로, 몬스타엑스의 멤버 민혁과 형원, 아스트로의 멤버 진진, 문빈, 라키, 윤산하가 출연해 치열한 두뇌 싸움을 펼친다.

몬스타엑스의 앨범은 2021년 G마켓 글로벌샵에서 미국 고객에게 가장 많이 팔린 히트상품 2위를 기록했다. 지난달 발표한 미니앨범 '노 리밋(No Limit)'은 G마켓 글로벌샵의 블랙프라이데이 행사인 '메가G'에서 미국 히트상품 1위를 차지하기도 했다. 지난 6월 민혁과 형원이 인싸오빠 시즌5의 모델로 발탁된 후 글로벌샵 제품을 소개하는 웹예능 콘텐츠도 평균 조회수 약 100만회, 좋아요 1만개 이상을 기록하고 있다.

일본, 태국, 대만, 미국 등에서 인기를 끌고 있는 아스트로의 MJ와 라키는 G마켓 글로벌샵의 두 번째 웹드라마 '숨은 그 놈 찾기'의 주인공으로 활약했다. 문빈과 윤산하는 카메오로 출연하며 힘을 보탰다. 본편에 앞서 공개한 티저 영상은 조회수 120만을 돌파했고 에피소드 별 평균 조회수는 145만회에 달했다.

이주철 G마켓 글로벌샵 본부장은 "이번에 공개하는 웹 콘텐츠는 미국, 일본, 태국, 대만 등 글로벌 팬층이 두터운 두 그룹의 협업으로 탄생한 만큼 글로벌 팬들의 뜨거운 관심이 예상된다"며 "최근 K-컬처, K-콘텐츠에 대한 글로벌 고객의 관심이 커진 만큼 앞으로도 다양한 K-팝 아티스트들과의 협업을 통해 트렌드를 선도할 차별화된 콘텐츠를 선보일 것"이라고 말했다.

한편 글로벌 MZ세대를 타깃으로 운영하는 유튜브 채널 '인싸오빠'는 K-팝, K-뷰티, K-패션 등 한국 문화를 알려주는 채널로 구독자가 53만명을 넘어서 브랜드 채널로는 이례적으로 유튜브 실버버튼(구독자 10만명 이상)을 획득했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr