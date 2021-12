한화시스템, 취약계층에 7000만원 상당 김치·난방용품 지원

[아시아경제 정현진 기자] 한화시스템이 사업장이 위치한 서울·용인·구미 지역의 결식아동과 독거 어르신 총 663가구에 7000만원 상당의 김장김치와 난방용품 등을 지원했다고 17일 밝혔다.

한화시스템은 지난달부터 이달 셋째주까지 서울지역 결식아동·독거 어르신 210가구에 김장김치 완제품 후원하고 경기 용인시 남사읍 행정복지센터에 결식아동·독거 어르신 100가구를 위한 김장재료를 지원했다. 또 경북 구미시 국가유공자와 독거 어르신과 결손가정 225가구에 김치 완제품을 후원하고 구미시 국가유공자와 독거 어르신, 결손가정 48가구에 연탄·난방유를 배달했다. 서울시 동작구 독거 어르신 80가구에 난방비 3개월 지원과 이불 등 난방용품을 전달했다.

한화시스템은 2004년부터 매년 12월 임직원이 직접 김장김치를 담가 소외된 이웃들에 나눠 왔다. 지난해부터는 코로나19 상황을 고려해 김장김치는 완제품으로 전달하고 위문품은 비대면 안전배달 방식으로 전하고 있다.

어성철 한화시스템 대표이사는 "한화시스템은 지역사회의 소외된 이웃에게 실질적인 도움과 온정을 전하며, 앞으로도 기업의 사회적 책임을 다하고자 노력할 것"이라고 말했다.

