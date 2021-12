'성추문'으로 쫓겨난 맥도날드 전 CEO…1240억 퇴직금 반환

회사 규정 위반으로 2019년 해고

맥도날드 측, 소송 취하 합의

[아시아경제 권재희 기자] 부하 직원과의 성관계로 쫓겨난 맥도날드 전 최고경영자(CEO)가 회사와 합의하는 대신 1000억원이 넘는 퇴직금을 반환하기로 했다.

16일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 맥도날드는 스티브 이스터브룩 전 CEO와 1억500만달러(약 1244억원) 규모의 퇴직금 반환에 합의했다고 밝혔다.

이스터브룩 전 CEO가 현금을 비롯한 주식 등 퇴직금을 돌려주고, 사과 성명을 발표하는 대신 맥도날드 측은 소송을 취하하기로 했다.

앞서 이스터브룩은 사내 규정을 어기고 한 부하 직원과 합의하에 성관계를 맺으며 논란이 된 바 있다. 이로 인해 2019년 이스터브룩 전 CEO는 회사로부터 해고 조치를 당했는데, 이 과정에서 재임시절 또 다른 부하 직원과도 성관계를 맺은 사실이 추가로 드러나면서 논란이 커졌다.

맥도날드가 지난해 8월 델라웨어주 법원에 낸 퇴직금 반환 소장에 따르면 그는 2018년께부터 부하직원 3명과 성관계를 맺은 것으로 드러났다. 또 그는 자신과 성관계를 맺은 직원과 이메일로 수십 건의 누드사진과 영상을 주고 받은 것으로 확인됐다. 이스터브룩 전 CEO가 성관계를 맺은 직원 중 한명에게는 수십만 달러 상당의 맥도날드 주식도 넘겨준 것으로 드러났다.

하지만 2019년 조사 당시 이스터브룩은 부하직원과 성관계를 맺은 적이 한 번도 없다고 주장했다.

맥도날드는 그가 회사 규정을 위반했을 뿐 아니라 사측에 거짓말까지 한 것으로 드러난 만큼 퇴직금을 돌려받아야 한다는 입장이었다.

이날 합의 후 이스터브룩 전 CEO는 성명을 내고 "재임 기간 때때로 맥도날드의 가치를 유지하고 회사 리더로서의 책임을 완수하지 못했다"라며 "옛 동료 직원들과 이사회, 맥도날드 프랜차이즈에 사과한다"고 말했다.

맥도날드 이사회의 엔리케 에르난데스 주니어 의장은 성명을 통해 "이번 합의를 통해 이스터브룩에게 그의 명백한 비행과 거짓말, CEO 직위를 악용한 행위에 대한 책임을 물었다"고 강조했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr