풀무원, SSG닷컴과 온라인 식품 시장 선도 위한 업무협약 체결

[아시아경제 이승진 기자] 풀무원이 SSG닷컴과 공동마케팅 협약을 맺고 식품 카테고리 경쟁력을 강화에 나선다.

풀무원식품은 SSG닷컴과 ‘온라인 식품 시장 선도를 위한 업무 협약(JBP)’을 체결했다고 17일 밝혔다. 이번 협약은 친환경 캠페인 협업을 지속해온 양사가 온라인 식품 시장에서 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 선도하는 동반자로 발돋움하기 위해 추진됐다.

양사는 그동안 지구의 날 기념 친환경 패키지 증정 이벤트, 분리수거 실천을 독려하기 위한 친환경 재활용 분리수거백 증정 이벤트, 식물성 지향 식품 기획전 등 소비자들이 일상에서 친환경 가치를 실천하기 위한 다양한 활동을 함께해 왔다.

이번 협약을 통해 양사는 ▲ESG 기반 식물성 지향 식품과 동물복지 제품 지속 확대를 통한 ‘친환경 가치 극대화’ ▲풀무원 공식 브랜드관 론칭 및 온라인 맞춤형 상품 개발을 통한 ‘성장 확대’ ▲구매 데이터 공유 및 고객 맞춤형 제품 개발을 위한 ‘CRM(고객관계관리) 협업’ 등을 추진할 계획이다.

풀무원은 첫 협력 사업으로 20일 SSG 닷컴에 공식 브랜드관을 연다. 풀무원은 이 브랜드관을 통해 풀무원의 단독 상품과 특별 프로모션을 진행할 예정이다. 이와 함께 양사가 함께 준비한 라이브 커머스와 ESG 캠페인도 소개할 계획이다. 풀무원과 SSG닷컴은 공식 브랜드관 신설을 기념해 31일까지 공동 프로모션도 진행한다. 식품류 특가 행사부터 타임딜과 사은 이벤트까지 다채로운 고객 혜택이 마련됐다.

천영훈 풀무원식품 B2C영업본부 본부장은 “이번 업무협약을 통해 양사가 온라인 식품 시장 성장을 함께 이끄는 동시에 친환경 활동을 적극 추진하여 온라인 식품 시장에서 ESG 가치를 널리 확산해 갈 수 있도록 노력하겠다”라고 밝혔다.

