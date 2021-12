안철수 딸 "낙선하실 때 마음 아파…아버지 같은 분이 정치해줘 감사해"

안철수, 딸 안설희 박사와 화상 대화 공개

[아시아경제 윤슬기 기자] 안철수 국민의당 대선 후보가 외동딸 안설희(32) 박사와의 화상 대화를 공개했다. 최근 화학자로서 자신이 속한 미국 연구팀의 오미크론 변이 연구가 뉴욕타임스(NYT)에 공개돼 눈길을 모았던 안 박사는 "대한민국 청년으로 아버지 같은 분이 정치를 해줘서 감사하다"고 말했다.

안 후보는 16일 저녁 자신의 유튜브 채널을 통해 안 박사와 나눈 대화 영상을 공개했다.

미국 샌디에이고 캘리포니아대(UC 샌디에이고)에서 박사 후 연구원으로 근무 중인 안 박사는 자신을 "코로나바이러스에 촘촘히 박혀 있는 스파이크 단백질이 어떻게 열리는지 연구하고 있다"며 자신을 소개했다.

영상 속에서 대화는 안 후보가 지지자들의 질문을 정리해 읽어주면 안 박사가 답하는 방식으로 진행됐다. 안 박사는 '아빠와 대화 많이 하는 비법'을 묻자 "가족이 말을 많이 하는 편은 아니지만 오순도순한 것 같다. 아버지와 대화를 많이 하는 비법은 공통의 관심사를 찾는 것인데, 아빠와 저는 테크와 전자기기를 좋아해서 전자상가를 갔던 기억이 많다"고 답했다

안 박사는 '딸로서 아버지가 정치인이어서 불편했던 점은 없었냐'는 물음에 "아버지가 비판을 받고 낙선하실 때 제일 마음이 아팠다"고 회상했다. 이어 "딸로서는 마음이 무겁지만, 대한민국 청년으로서 아버지와 같은 분이 정치를 해주셔서 감사한 마음"이라며 "아버지와 같은 분들이 더 정치를 해주셨으면 좋겠다"고 말했다.

한편, NYT는 지난 1일(현지시간) '작은 물방울 속 코로나바이러스(The Coronavirus in a Tiny Drop)'라는 제목의 기사를 통해 안 박사가 속한 연구팀의 연구 결과물을 소개한 바 있다. 이 연구에서 안 박사는 스파이크 단백질이 열리는 과정의 시뮬레이션을 주도한 것으로 알려졌다.

NYT는 "공기 중에 부유하는 작은 물 입자 내에 바이러스가 어떻게 생존하는지 보여주는 새로운 시뮬레이션"이라며 "이 연구를 통해 델타 및 오미크론 변이가 왜 더욱 광범위하게 확산될 수 있는지 설명하고 있다"고 밝혔다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr