롯데온, 연말 맞아 ‘와인 행사’…“1000여종 스마트픽으로”

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온은 오는 25일까지 연말을 맞아 ‘와인파티 온 크리스마스' 이벤트를 진행한다고 17일 밝혔다.

이번 행사는 롯데온에서 처음으로 진행하는 와인 행사로 롯데백화점·롯데마트·롯데슈퍼가 참여해 총 1000여종 와인을 스마트픽으로 판매한다. 행사 기간 와인을 구매한 고객 중 추첨을 통해 와인셀러를 증정하는 경품 이벤트도 진행한다.

현행법상 온라인에서는 전통주를 제외한 주류 판매가 불가능하지만 롯데온은 전국에 있는 롯데백화점·롯데마트·롯데슈퍼를 활용해 스마트픽을 이용한 와인 판매에 나선다. 스마트픽은 롯데온에서 상품을 구매 후 본인이 정한 점포에 방문해 상품을 찾아가는 서비스다.

롯데온은 온라인에서 와인 정보를 찾는 고객을 위해 각 와인과 어울리는 음식, 당도, 브랜드 스토리 등을 상품 상세 페이지에서 설명한다. 또한 와인 결정에 어려움을 겪는 와인 초보자에게는 롯데백화점·롯데마트·롯데슈퍼는 각 사에서 준비한 단독 상품 및 대표 와인을 제안한다.

롯데온 관계자는 "롯데백화점·롯데마트·롯데슈퍼 등 오프라인 점포를 활용한 와인 스마트픽을 선보인다"며 "스마트픽 서비스를 이용하면 이번 행사를 위해 준비한 총 1000여 종의 와인을 온라인에서 구매하고 원하는 시간에 점포에 들려 찾아가는 편리한 쇼핑이 가능하다"고 말했다.

