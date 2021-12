"오미크론 감염엔 확실한 징후 있다"… 남아공 박사가 밝힌 특이 증상

"밤에 식은땀 흘리는 것"

[아시아경제 나예은 기자] 코로나19 새 변이 '오미크론'에 감염된 사람들이 밤마다 식은땀을 많이 흘린다는 주장이 나왔다.

지난 12일(현지시간) 익스프레스와 미러지 등에 따르면 현재 남아프리카공화국(남아공)에서 코로나19 확진자를 진료하고 있는 운벤 필레이 박사는 남아공 보건부 브리핑에 참석해 오미크론 환자들이 보인 공통된 증상에 대해 언급했다.

그는 "오미크론에 감염됐다는 확실한 징후 하나가 밤에 나타날 수 있다"며 "오미크론에 감염된 환자들은 밤이 되면 식은땀을 흘리는 것으로 파악됐다"고 밝혔다.

이어 "감염된 사람들은 서늘한 곳에서 잠을 자더라도 잠옷이나 침구가 흠뻑 젖을 정도로 땀을 흘렸다"고 전했다. 이외에도 그는 마른기침이나, 발열, 몸살 등의 증세를 보일 수 있다고 덧붙였다.

현재까지 오미크론은 기존 코로나19 증세로 알려진 기침이나 발열 등을 제외하고는 특이 증세가 지목되지 않았다.

필레이 박사는 "오미크론 감염자 중 백신을 접종한 사람이 상대적으로 경미한 경향이 있다"면서도 "오미크론이 알려진 지 얼마 되지 않았기 때문에 더 많은 데이터가 필요하다"고 설명했다.

