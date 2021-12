[특징주]HDC아이콘트롤스, '배민' 광교서 로봇 배달 서비스 개시…MOU 부각 '↑'

[아시아경제 유현석 기자] HDC아이콘트롤스 HDC아이콘트롤스 039570 | 코스피 증권정보 현재가 12,650 전일대비 350 등락률 +2.85% 거래량 74,228 전일가 12,300 2021.12.15 10:34 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “HDC아이콘트롤스, 공간 AIot 플랫폼 기업으로 거듭나”[e공시 눈에 띄네] 코스피-2일[e공시 눈에 띄네]코스피-1일 close 가 강세다. 배달앱 배달의민족 운영사인 우아한형제들이 식당에서 아파트 각 세대 현관 앞까지 로봇으로 음식을 배달하는 서비스를 시작했다는 소식이 영향을 끼친 것으로 보인다.

HDC아이콘트롤스는 15일 오전 10시16분 기준 전거래일 대비 5.28%(650원) 오른 1만2950원에 거래됐다.

이날 우아한형제들은 경기도 수원 광교의 주상복합 아파트 단지 '광교 앨리웨이'에서 자율주행 배달 로봇 딜리드라이브를 활용한 'D2D(Door to Door) 로봇 배달서비스'를 시작했다고 밝혔다. 이번 D2D 로봇 배달 서비스는 지난해 8월부터 광교 앨리웨이에서 1년 넘게 진행한 실외 배달 로봇 서비스보다 높은 수준의 서비스다.

지난달 우아한형제들은 사물인터넷(IoT) 전문업체 HDC 아이콘트롤스와 '로봇배송서비스 구축사업 양해각서(MOU)'를 맺었다고 발표했다. 이번 MOU는 홈 IoT 서버와 배달로봇을 연동하는 것이 핵심이다. HDC아이콘트롤스가 각 세대 월 패드(Wall-Pad)와 공동 현관문 연동·알림 등을 제어하는 서버를 운용하면, 이를 배민의 배달로봇과 연동하는 방식이다.

