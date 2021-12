국동 "휴맵, 진테제 시제품용 재조합 마우스배아줄기세포 개발"

[아시아경제 유현석 기자] 국동 국동 005320 | 코스피 증권정보 현재가 3,555 전일대비 315 등락률 +9.72% 거래량 10,286,543 전일가 3,240 2021.12.13 15:00 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정천연가스 가격 고공행진! 챙겨야 할 핵심株, 바로 갑니다![특징주]국동, 코로나19 치료제 개발 기대…쎌트로이 합병 추진 close 은 관계사인 휴맵이 인간항체생산용 형질전환마우스 플랫폼인 ‘SynTheseTM’의 시제품 개발에 성공했다고 13일 밝혔다.

휴맵은 세계 최초로 개발한 독자적 원천기술인 AiCE(이종간 대단위 유전체 교체기술)를 활용해 인간의 항체 유전자 3개 중의 하나인 경쇄유전자(hIgK)를 가지고 있는 마우스 배아줄기세포를 확인했다.

SynThese 마우스 제작에 사용되는 AiCE 기술은 기존 BAC 라이브러리를 활용하는 유전자 엔지니어링 방식과는 달리 대단위 유전체를 한번에 교체할 수 있는 방법이다. 10여 년의 생산기간을 2~3년 정도로 단축시킬 수 있는 획기적인 차세대 기술로 큰 관심을 받고 있다.

휴맵 관계자는 “이번 시제품이 갖는 특별한 의미는 글로벌 경쟁사들이 선점, 독점하고 있는 기존의 특허기술을 회피해 휴맵만이 독자적으로 개발한 AiCE 기술로 인간항체 생산용 형질전환 플랫폼의 생산이 가능함을 입증한 것”이라고 말했다.

이어 그는 “같은 방식과 과정을 반복하여 나머지 중쇄를 교체하면 진테제가 완성되기에, 이번 시제품은 진테제의 성공 가능성에 대한 투자자들의 불안감을 불식시키는 결과”라고 덧붙였다.

형질전환마우스 플랫폼 SynTheseTM는 마우스가 가지고 있는 항체유전자 전체 세트를 인간항체 유전자로 모두 교체해, 임상성공 가능성이 높은 치료용 완전인간항체를 도출할 수 있는 플랫폼이다.

국동 관계자는 “휴맵의 이번 시제품 성공으로 양사간의 항체신약 공동개발 협력 프로그램도 이제 본격적으로 시작”할 것이라고 강조했다.

