조선대 창업보육센터 ㈜첨단랩 장하준 대표, 중기부 장관상 수상

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 조선대학교 창업보육센터(박형준 센터장)는 지난 10일 입주기업인 ㈜첨단랩의 장하준 대표가 2021년 우수 신기술 창업인 분야에서 중소벤처기업부 장관상을 수상했다고 12일 밝혔다.

광주전남창업보육협의회에서 주최한 '2021년 광주전남창업보육인의 밤 행사'는 창업 유공자 및 우수기업에 대한 포상과 우리 지역 우수 창업보육센터의 운영성과를 공유하고, 창업지원기관과 입주기업 및 예비창업자의 협력 네트워크를 구축하고자 마련됐다.

이번 행사에서 ㈜첨단랩은 창업초기 대비 매출, 고용, R&D사업 수주, 특허보유 실적, 투자유치 실적 등 평가분야에서 우수한 점수를 받아 장관상을 수상 받았다.

㈜첨단랩은 고효율 OLED용 초저가 광추출 기능 고분자 기판을 개발 및 제조하는 회사로서 OLED용 광추출 필름 및 UV LED용 광확산판을 개발해 높은 평가를 받았다.

장하준 대표는 "우수 신기술 창업인으로 지역경제 더 나아가 국가경제에 이바지할 수 있는 기업으로 도약하겠다"는 포부를 밝혔다.

한편 2018년 조선대학교 생산형 창업보육센터에 입주한 ㈜첨단랩은 전자재료 및 전자부품 분야에서 탈일본 실현을 위한 원천기술을 확보한 소재·부품·장비 전문기업으로 시작해 창업보육센터의 사업화지원을 받아 벤처 인증, 공장등록, 기업부설연구소 등록을 완료했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr