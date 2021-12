SK바이오사이언스, 고효율 인플루엔자 백신 생산 기술이전 계약 종료

[아시아경제 공병선 기자] SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 249,500 전일대비 7,000 등락률 +2.89% 거래량 540,786 전일가 242,500 2021.12.09 15:30 장마감 관련기사 임상 3상 완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW바이오! 또 한 번의 역사 기록!내년 역대급 IPO 온다…'뉴머니'의 습격개인은 제약·진단키트 관련株 담는데…외국인·기관은 팔아치운다 close 는 사노피 그룹 백신 계열사 사노피 파스퇴르가 2018년 2월12일 체결된 세포배양 방식의 고효율 인플루엔자 백신 생산 기술 이전 계약의 종료를 통보했다고 9일 공시했다.

해당 계약은 SK바이오사이언스가 SK케미칼로부터 물적분할 되기 전 체결됐다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr