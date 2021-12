[아시아경제 공병선 기자] 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 235,000 전일대비 1,000 등락률 +0.43% 거래량 48,972 전일가 234,000 2021.12.09 15:30 장마감 관련기사 GC녹십자 오창공장, 대한민국 안전대상 행안부장관상 수상국제 협력으로 백신 개발 속도 앞당긴다'폭풍성장' 제약·바이오… 너도나도 '1조 클럽' close 는 9일 존슨앤존슨사와의 얀센 백신 위탁생산 논의를 중단했다고 이날 해명 공시했다.

지난 8월28일 일부 언론에서는 GC녹십자가 얀센과 백신 위탁생산 관련해 논의 중이라고 보도한 바 있다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr