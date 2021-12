MZ세대 잡은 네이버 블로그, 콘텐츠 3억개…역대 최다

올해 네이버 블로그에서 생성된 콘텐츠가 3억개에 달하는 것으로 나타났다. 이는 역대 최다 기록이다.

네이버는 9일 ‘2021 블로그 리포트’를 통해 누적된 다양한 데이터를 공개했다. 올해는 새롭게 생성된 콘텐츠 수가 전년 대비 50% 이상 증가하면서 네이버가 블로그 서비스를 제공한 이래 가장 높은 수치를 기록했다.

신규 블로그 이용자도 큰 폭으로 늘었다. 올해 새롭게 생성된 블로그는 약 200만개다. 현재 전체 네이버 블로그 수는 3000만개에 달한다. 네이버 관계자는 "인원으로 단순 환산하면 대한민국 인구수(5182만명)의 58% 해당하는 규모"라고 설명했다.

특히 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 이용자의 증가도 눈에 띈다. 네이버에 따르면 블로그 전체 이용자 중 약 70%가 MZ세대인 것으로 나타났다. 10대·20대 사용자는 전체의 44%에 달했다. 네이버는 올해 진행한 다양한 이벤트가 MZ세대 이용 활성화에 영향을 미쳤다고 분석했다. 지난 5월 이용자의 하루를 블로그에 기록하는 ‘#오늘일기 챌린지’는 많은 이용자들의 참여를 이끌었다. 10대·20대가 텍스트, 사진, 영상 등으로 일상을 기록하고 나누는 현상에 착안한 행사였다.

네이버 블로그가 제2의 전성기를 맞게 된 것은 코로나19의 영향으로 텍스트에 대한 수요가 증가한 것과도 관련이 깊은 것으로 보인다. 외출이나 모임 등이 줄면서 현장감을 살린 사진·영상이 주를 이루는 사회관계망서비스(SNS) 대신 텍스트 위주의 블로그 활동이 인기를 끌게 된 것이다.

리포트에 따르면 올해 가장 많이 언급된 주제는 ‘맛집’, ‘일상’, ‘경제’ 순이었다. 경제 테마가 순위권에 진입한 것은 이례적인 일이라고 회사 측은 설명했다. 2030세대의 재테크와 투자에 대한 높은 관심이 반영된 현상으로 풀이된다. ‘클럽하우스’, ‘도지코인’, ‘mbti’, ‘오징어게임’ 등도 관심 있게 다뤄진 주제였다.

네이버는 블로그에서 추출한 다양한 사용자 관심사 데이터도 공개했다. 10대부터 40대에 이르기까지 각 연령층이 생성한 블로그 중 주제별로 자주 언급된 키워드를 망라해 시각화한 것이다. 예를 들어 10대 여성은 음식 관련 ‘마라탕, 떡볶이’를 선호하는 반면 같은 연령대의 남성 사용자는 ‘치킨, 고기, 라면’에 대한 관심이 높다. 30대와 40대 남성은 ‘재테크, 투자’에 대한 관심이 높게 나타났다. 올해는 개별 사용자의 블로그 활동에 따라 블로그 스타일을 제공하는 서비스도 추가됐다.

김보연 네이버 블로그 리더는 "지난해부터 꾸준히 인플루언서를 대상으로 블로그 보상 프로그램을 강화하고 블로그마켓 등을 선보이면서 10, 20대를 중심으로 블로그가 활성화 됐다"며 "1020세대가 블로그에서 트렌드를 이끌어가고 다양한 사용성을 기대할 수 있도록 지원할 것"이라고 말했다.

