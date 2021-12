CJ대한통운, 390억원 투입해 '택배 IT 시스템' 전면 업그레이드

[아시아경제 이동우 기자] CJ대한통운은 390억원을 투자해 택배 IT 시스템 선진화에 나선다고 8일 밝혔다.

CJ대한통운은 CJ올리브네트웍스, SK㈜ C&C와 함께 서울시 중구 경기빌딩에서 최첨단 택배 IT 시스템 구축을 위한 ‘차세대 택배 시스템 구축 프로젝트 착수식’을 진행했다. 택배물량과 관련 데이터 양이 기하급수적으로 증가하는 가운데 선제적인 디지털트랜스포메이션을 통해 미래 택배 사업에 대응하겠다는 구상이다.

CJ대한통운은 2023년까지 택배사업 전반에 걸친 IT 시스템을 순차적으로 업그레이드할 예정이다. 집화, 배송, 배차, 등 택배와 관련된 전산정보를 관리하는 ‘택배 코어시스템’부터 기업고객, 콜센터, 모바일 애플리케이션 등을 지원하는 ‘IT 서비스채널’까지 택배 프로세스와 관련된 모든 IT 서비스를 전면 교체한다.

특히 프라이빗 클라우드 기반의 IT 인프라를 구축한다. 이는 실시간 데이터 공유와 모니터링이 가능해지며 지속적으로 늘어나는 택배정보를 더욱 신속하고 유연하게 처리할 수 있게 된다.

안정적인 시스템 운영을 위해 기존 하나로 통합 운영됐던 데이터베이스를 분산한다. 서로 다른 서비스 채널별로 정보를 백업할 수 있는 독립적인 데이터 모듈구조 설계를 통해 시스템에 걸리는 부하를 감소시키고, 평소보다 물량이 급격하게 늘어나는 택배 특수기 시즌에도 데이터를 안정적으로 처리할 수 있도록 한다.

AI·빅데이터를 활용한 정보분석 시스템 및 모바일 지원 서비스도 강화한다. 효율적인 택배운영을 위해 필요한 물동량 증감 추이, 서브·허브터미널 작업 현황, 배차 네트워크 등 택배운영을 위해 필요한 지표, 데이터들을 실시간으로 분석하는 시스템을 도입한다.

신영수 CJ대한통운 택배·이커머스부문 대표는 “차세대 택배 시스템 도입을 통해 계속해서 늘어나는 택배 관련 데이터를 빠르게 처리하고 변화하는 시장환경에 유연하게 대처할 수 있을 것으로 기대하고 있다”며 “지속적인 투자를 통해 미래성장을 위한 첨단기술을 확보하고 택배산업의 첨단화를 선도하겠다”고 말했다.

