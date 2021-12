롯데온, 연말 선물 이벤트…최대 20% 할인 판매

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온은 오는 22일까지 롯데백화점 인기 선물 상품을 최대 20% 할인 판매하는 ‘연말에ON 선물’ 이벤트를 진행한다고 8일 밝혔다.

이번 행사에서는 지난 1년간 구매 데이터를 분석해 인기 선물 상품 200여 개를 선정했으며, 상황과 금액별로 나눠 상품을 제안한다. 최대 11% 할인 쿠폰 및 최대 10% 즉시 카드 할인 혜택을 제공한다.

롯데온에서 롯데백화점 상품 15만원 이상 구매 후 구매 확정을 완료한 고객 에게는 추첨을 통해 ‘롯데제과X롯데백화점몰 과자 패키지’를 제공한다. 이번 패키지는 롯데제과 상품 중에서도 오랜 기간 인기를 얻는 과자들로 구성했으며, 패키지 수령 고객이 사회관계망서비스(SNS) 에 인증하면 추첨을 통해 ‘월간과자’ 12개월 서비스 이용권을 증정한다.

비대면 문화 확대 분위기에 맞춰 롯데온에서 선물하기 기능을 이용하는 고객도 꾸준히 증가하고 있다. 선물하기 기능은 상대방 주소를 몰라도 롯데온에서 판매하고 있는 상품을 전달할 수 있는 서비스다. 선물하기 매출은 올해 4월부터 11월까지 전년대비 121% 늘었다.

롯데온 관계자는 "선물 수요가 본격적으로 늘어나는 연말 시즌을 맞아 한 해 동안 가장 인기 있었던 상품들을 모아 상황과 금액별로 나눠 상품을 제안하는 행사를 준비했다”며 “직접 만나지 않거나 상대방 주소를 몰라도 선물할 수 있는 롯데온 선물하기 서비스를 통해 고마운 분들에게 따뜻한 마음 전하시기를 바란다”고 말했다.

