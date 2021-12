쌍용건설, 리모델링 관련 신기술 특허 등록

파일 내력검증 특허…기존 대비 검증비용·기간 절반 단축시켜

리모델링 관련 특허 8개 유지…업계 최다

[아시아경제 김혜민 기자] 쌍용건설이 리모델링 관련 신기술 특허를 취득했다.

쌍용건설은 '기존 파일 지지력 확인을 위한 기존골조를 이용한 시험 공법'을 업계 최초로 개발해 특허 등록을 완료했다고 7일 밝혔다.

이 공법은 리모델링 안전진단을 위해 필수적으로 진행되는 파일(건물을 받치는 말뚝)의 내력을 측정하는 기술이다. 파일의 중간 단면을 자르고 그 공간에 유압기를 설치해 내력을 측정하는 것으로, 기존 공법 대비 비용과 기간을 절반 이상 감축시킬 수 있다.

기둥 주변에 구조물을 설치해 내력을 측정하는 기존 반력체 설치공법은 철골제작비를 포함해 파일당 약 600만원의 검증 비용이 든다. 반면 이 공법은 철골설치가 필요 없어 기둥당 측정비용이 약 300만원에 불과하다. 10개동 규모의 아파트 파일 내력을 진단한다고 가정하면, 기존 방식으로는 약 12억원의 비용과 5일 이상의 기간이 소요되는 반면 이 공법으로는 6억원의 비용과 2~3일에 끝낼 수 있다.

또한 내력 검사를 위해 단면을 자른 파일을 복원할 때 잘라낸 공간에 관을 씌워 철근과 콘크리트를 채워 넣음으로써 안정성까지 높일 수 있다.

쌍용건설은 이 기술 외에도 ▲무진동 암반파쇄기의 수평 굴착작업용 브라켓 장치 ▲공동주택 리모델링에서의 기둥 개설공법 ▲댐퍼를 이용한 지진 구조안전성 확보 등 총 8개의 특허를 보유하고 있다.

쌍용건설 관계자는 "현재 시공 중인 서울 송파구 오금아남 리모델링에 이 공법을 적용해 초기 사업비용과 공기를 크게 줄일 수 있었다"며 "향후 리모델링 시장에서 초격차 1위를 굳히고 차별화된 기술력을 확보하기 위해 기술개발에 적극 투자할 방침"이라고 밝혔다.

한편 쌍용건설은 올 상반기 약 1조2600억원의 리모델링 사업을 수주했으며, 총 1조8857억원의 물량을 확보하고 있다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr