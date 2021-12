[아시아경제 공병선 기자] 서부T&D 서부T&D 006730 | 코스닥 증권정보 현재가 9,000 전일대비 30 등락률 +0.33% 거래량 94,038 전일가 8,970 2021.12.07 13:34 장중(20분지연) 관련기사 서울드래곤시티, GKL 세븐럭카지노 단독협상자로 선정백신접종 늘자…체력 회복하는 리조트株[e공시 눈에 띄네]코스닥-11일 close 는 1주당 보통주 0.02주, 1주당 현금 50원을 배당하기로 결정했다고 7일 공시했다.

배당주식총수는 114만774주이며 현금 배당금 총액은 약 29억원이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr