‘메디시티’ 대구, 2028 아시아·태평양 약리학회 유치 확정

26개국 1000여명 모이는 국제학술대회 … 말레이시아 제치고 선정



기생충학회·뇌신경과학총회·생리학회 등 국제의학행사 대부분 유치

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 대구시가 의료분야 국제학술대회인 2028 아시아·태평양 약리학회 개최지로 최종 선정됐다.

지난달 27일 개최된 아시아·태평양 약리학 연합 이사회에서 유력한 후보지였던 말레이시아 쿠알라룸푸르를 제치고 학회 유치에 성공했다.

아시아·태평양 약리학회는 기초의학, 임상 약리, 독성학, 생리학 분야를 연구하는 약리 전문가, 연구소, 제약기업 등 아시아·태평양지구 26개국의 관계자 1000여명이 4년마다 모이는 대규모 국제학술대회이다. 우리나라에서는 대한약리학회가 참가국 회원으로 등록돼 있다.

대한약리학회 유치위원회는 대구시, 대구컨벤션뷰로와 함께 2017년부터 아시아·태평양 약리학 연합 국제본부에 대회 유치 의향을 전했다.

시는 첨단의료복합단지의 풍부한 의료 인프라를 내세워 신약 개발 등 첨단 연구시설을 보여줄 수 있다고 강조했다.

코로나19 팬데믹 상황에서 발 빠르게 구축한 온·오프라인 첨단 회의 시설도 홍보해 좋은 평가를 받았다.

대구컨벤션뷰로의 가상스튜디오를 활용한 발표 영상으로 국제회의 인프라와 유네스코 관광명소 등을 생생하게 표현해 이사진의 이목을 사로잡았다.

시는 이번 학회 개최지로 선정되며 2018년 세계기생충학회, 2019년 세계뇌신경과학총회, 2023년 아시아·오세아니아 생리학회 등 기초의학 분야의 주요 국제행사를 대부분 유치하게 됐다.

권영진 시장은 “코로나로 어려운 시기에서도 2026 세계신경재활학회에 이어 대규모 의료 국제회의 유치에 성공했다”라며 “메디시티 대구의 위상을 높이고 글로벌 제약기업의 투자를 유치하는 등 지역 의료산업 육성을 기회로 삼을 것”이라고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr