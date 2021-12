대한주택건설협회, 우당이회영교육문화재단 제3회 영석상 수상

[아시아경제 류태민 기자] 대한주택건설협회가 우당이회영교육문화재단의 ‘영석상’을 수상했다.

대한주택건설협회는 6일 서울 프레스센터 19층 기자회견장에서 열린 제 3회 우당상·영석상 시상식에서 영석상을 수상했다고 7일 밝혔다. 영석상은 평생 독립운동에 헌신한 영석 이석영 선생의 노블레스 오블리주 정신을 기리기 위해 우당이회영교육문화재단에서 제정한 상이다. 사회공헌 활동 공로와 업적이 있는 기업을 대상으로 수상한다.

재단 측은 “대한주택건설협회와 회원사들이 1994년부터 28년 동안 매년 생활형편이 어려운 국가유공자 노후주택 2014동을 무료로 보수했으며, 러시아 연해주 한인동포 지원사업도 활발히 전개하는 등 사회적 약자를 지원해 사회에 공헌함으로써 ESG 경영을 실천해 왔다”고 영석상 선정이유를 설명했다.

박재홍 대한주택건설협회장은 수상소감을 통해 “대한주택건설협회가 영석 이석영 선생의 숭고한 애국애족정신을 기리는 제3회 영석상을 수상하게 돼 주택업계를 대표해서 너무나 기쁘고 영광스럽다”며 “이번 영석상 수상을 계기로 지속성장이 가능한 함께 사는 공동체를 만드는데 기여할 수 있도록 사명감을 갖고 다양한 사회공헌활동을 더욱 확대하여 추진하겠다”고 말했다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr