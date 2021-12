카카오엔터프라이즈, 서울대와 AI 공동연구·인재육성 나선다

[아시아경제 부애리 기자] 카카오엔터프라이즈가 서울대학교 인공지능(AI) 연구원과 손을 잡고 공동 연구, 인재 육성에 나선다.

카카오엔터프라이즈는 서울대 AI 연구원과 '최첨단 AI 기술 공동 연구와 AI 인재 양성, 활용을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 7일 밝혔다.

지난해 9월부터 공동 진행하고 있는 '음성합성 언어처리부·음성 데이터베이스(DB) 구축' 연구에 이어 연구 범위를 확장한다는 계획이다.

카카오엔터프라이즈는 서울대의 산학협력 프로그램 'AIIS 멤버십'에 가입하고 컴퓨터 비전, 음성처리, 자연어 처리 분야 AI 기술 공동 연구를 비롯해 각 산업 분야에서 AI 활용 방안을 함께 발굴하고 협력한다.

고도화 된 AI 어시스턴트 구현을 위한 연구에 집중해 5년 내 종합 업무 플랫폼 '카카오워크'에 적용된 AI 어시스턴트 캐스퍼를 획기적으로 발전시킬 예정이다. 스마트한 의사결정을 돕는 'AI 어드바이저' 서비스를 구현할 것이라고 회사 측은 설명했다.

최첨단 AI 연구 성과를 공유하는 자리도 지속적으로 마련한다는 계획이다. 학술행사, 세미나, AI 인재 양성을 위한 프로그램을 기획해 운영해나간다.

장병탁 서울대 AI연구원장은 "카카오엔터프라이즈를 통해 서울대 실험실의 AI 연구가 현실세계에서 다양하게 활용될 기회를 가질 수 있을 것"이라며 "서울대의 우수한 AI 인재들에게도 사회에 필요한 기술을 개발하는 기회가 될 수 있기를 바란다"고 전했다.

백상엽 카카오엔터프라이즈 대표는 "AI 분야의 협력 기회를 발굴하고 다양한 연구 주제로 지속적으로 협업할 예정"이라며 "양 측의 연구 역량과 노하우를 결합해 시너지를 낼 것"이라고 말했다.

