대한상의 "미중 경쟁 등 글로벌 공급망 불확실성 지속될 조짐"

대한상의, 이차전지, 반도체 등 글로벌 공급망 대응 방안 논의

[아시아경제 황윤주 기자] 미중 경쟁에 따라 글로벌 공급망 불확실성이 지속되면 국내 이차전지와 반도체 등 전략 산업도 영향을 받을 것으로 예상된다. 이에 이차전지 산업은 소재 기업을 중심으로 원료 확보 등 공급 리스크에 대응하고, 반도체 산업은 특정 국가에 편중된 공급망을 분산시켜야 한다는 조언이 나왔다.

대한상공회의소는 7일 '중국 수출규제에 따른 글로벌 공급망 대응방안 세미나'를 온라인으로 개최했다. 코로나 장기화, 중국발 요소수 사태 및 오미크론 변이종 출현 등 공급망 불안 이슈 확대에 따른 대응 차원에서 마련됐다.

이날 세미나에선 기업들이 코로나19 재확산에 따른 핵심 소재 및 부품의 공급망이 흔들리지 않도록 상황을 긴급 점검하는 가운데, 상시적 공급망 충격에 대비하기 위한 민관 공동의 대응책 마련에 대해 심층적으로 토론했다.

이준 산업연구원 산업정책연구본부장은 "미중 간 기술패권 경쟁, 탄소중립 등의 이슈는 향후 오랜 기간 지속될 수도 있는 글로벌 공급망 불확실성을 증폭시키는 이슈"라며 "특히, 우리나라는 중국과 매우 밀접하게 형성된 산업 분업관계로 인해 향후 중국 중심의 글로벌 공급망 체계 변화에 가장 크게 영향을 받을 수 있는 구조를 가지고 있어 앞으로 상당한 수준의 대응력이 필요하다"고 평가했다.

이차전지 "EU 중심의 환경이슈 강화 움직임"…소재기업 중심의 수요예측 고도화 필요"

국가전략산업으로 격상된 이차전지 산업에 대한 주제발표도 이어졌다. 김민지 산업연구원 소재산업실 전문연구원은 ‘이차전지 산업의 글로벌 공급망 이슈 및 대응방안’ 주제발표를 통해 "이차전지 산업은 원료소재부문에서 대중국 의존도가 매우 높아 중국의 환경규제와 에너지수급 등의 상황변화에 민감하게 반응하는 구조"라며 "원료소재부문의 공급망 안정성 강화를 위해 기업간 협력 토대를 구축해 그 대응방안을 모색할 필요하다"고 강조했다.

이어 "세부적으로 원자재 기업과의 협업 강화와 사용후 배터리와 관련한 자원회수 기술확보 및 산업생태계 구축이 긴요하다"며 "소재기업을 중심으로 공급 리스크 및 수요 예측 등과 관련한 시스템 고도화에 대한 논의가 필요하다"는 의견을 피력했다.

반도체 "미국 반도체 주도권 강화, 미중 디커플링 정책 등 국내 반도체 산업 글로벌 가치사슬의 전환시대 직면"

정형곤 대외경제정책연구원 세계지역연구센터 선임연구위원은 "미국의 반도체 주도권 강화와 미중 디커플링 정책은 반도체 산업 글로벌 공급망 구조에 가장 큰 변수"라고 지적했다.

그는 "미국의 반도체 기술패권으로 중국을 통제하면서 장기적으로 중국에 투자한 반도체 기업들의 탈중국화를 유도하는 등 공급망 구조를 재편할 것"이라며 "중국 내 진출한 다국적 기업과 중국기업의 반도체 수요를 충족시키며 국내 반도체 산업이 성장해 향후 미국의 반도체 통제정책 방향에 따라 국내 반도체 산업은 상당부분 영향을 받을 것"이라고 관측했다.

그러면서 "기업은 특정 국가에 편중되어 있는 공급망을 분산시키기 위해 현재의 공급망 재편을 기획할 필요가 있고, 정부는 K-반도체 육성전략과 더불어 반도체 종합연구원 설립, R&D 인력 확충 등 시급하다"고 분석했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr