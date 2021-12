中 알리바바, 재무책임자 바꾸고 전자상거래 사업부문 나눈다

[아시아경제 송승섭 기자]중국 최대 온라인 쇼핑몰 업체 알리바바가 최고재무책임자(CFO)를 교체하고 전자상거래 사업도 개편한다.

6일 주요 외신에 따르면 알리바바는 성명을 내고 내년 4월1일 쉬훙 부CFO를 신임 CFO로 임명한다고 밝혔다. 해당 인사는 회사의 지도부 승계계획의 일환이라는 게 알리바바 측의 설명이다. 현재 알리바바의 CFO는 우웨이로 중국 인터넷 업계에서 유명세를 떨친 여성 기업인 중 한 명이다.

쉬훙은 올해 48세로 상하이 푸단대를 졸업한 뒤 프라이스워터하우스쿠퍼스(PwC)를 거쳐 3년 전 알리바바에 입사했다. 2019년 7월 알리바바 부CFO에 선임됐다.

알리바바는 또 성장 가속화와 사업환경의 기민한 대응을 위해 전자상거래 사업을 국제와 중국사업부로 재편할 방침이다. 국제 전자상거래는 이커머스 플랫폼 ‘알리익스프레스’와 동남아시아 온라인 쇼핑 플랫폼 ‘라자다’, 기업 간 거래(B2B) 플랫폼 ‘알리바바닷컴’이 포함된다.

중국 전자상거래 부문은 쇼핑 애플리케이션(앱) ‘타오바오’와 ‘톈마오’ 등이 포함된다. 알리바바 플랫폼을 관리했던 다이산이 책임자로 임명됐다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr