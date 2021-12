셀트리온헬스케어, 최대주주 변경…지배구조 단일화

[아시아경제 이정윤 기자] 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 81,000 전일대비 2,100 등락률 -2.53% 거래량 503,417 전일가 83,100 2021.12.06 15:30 장마감 관련기사 코스피, 반등 성공 '2970선' 상승 마감..."외인·기관 동반 매수 덕분"상승 반전 코스피...'2980선' 오름세 지속코스피, 외국인·기관 매도에 2940선..."당분간 변동성 지속" close 는 셀트리온홀딩스가 셀트리온헬스케어홀딩스를 합병하면서 지배구조 단일화를 통해 최대주주가 변경됐다고 6일 공시했다.

회사 측은 "합병 후 단일화된 지주회사 체제와 안정된 재무건전성을 바탕으로 지주회사 행위제한요건 충족 능력을 강화하고 셀트리온그룹의 신규사업에 대한 활발한 투자를 통해 미래 성장동력을 준비하고자 한다"고 설명했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr