국민의힘, 이재명에 "선대위 확진자 발생 쉬쉬해 온 이유, 국민께 해명하라"

[아시아경제 권서영 기자] 국민의힘 측이 이재명 더불어민주당 대선후보에게 "선거대책위원회 확진자 발생 사실을 쉬쉬한 이유를 국민께 직접 해명하라"고 촉구했다.

4일 원일희 국민의힘 선거대책위원회 대변인은 논평을 통해 "이 후보 선대위에서 코로나19 확진자가 발생했다"고 밝혔다. 원 대변인은 "(확진자가) 11월 28일에 확진 판정을 받았지만, 일주일 가까이 쉬쉬해오다가 언론 보도를 통해 확인됐다"며 "게다가 이 후보 선대위는 확진자와 동선이 겹친 층을 소독하고 직원 전원을 재택근무 시킨 사실 자체도 함구했다"고 썼다.

원 대변인은 "코로나가 정당이라고 비켜 갈 리는 없다. 어디든 안전지대는 없다"면서도 "확진자 발생 시 신속, 정확, 투명하게 공개하고 대처해야 할 집권 여당 선대위가 확진자 발생 사실을 일주일 가까이 쉬쉬했다는 점은 납득하기 어렵다"고 덧붙였다.

이어 그는 "이 후보는 경기지사 시절 확진자 발생을 은폐했다며 신천지 신도들을 맹비난했다"며 "전염병에 관한 한 모든 걸 공개하는 것이 국민에 대한 도리라고 다그치기도 했다"고 지적했다. 그러면서 "정작 본인의 선대위에서 나온 확진자 발생 사실에는 입을 다물었다. 국민의 건강과 안전보다 선거운동이 우선이란 뜻인가"라고 반문했다.

원 대변인은 "하루 확진자가 5000명을 넘고 오미크론 변이까지 발생한 엄중한 상황"이라며 "오미크론 변이 역시 감염 자체보다 동선을 은폐했던 행태가 국민적 지탄의 대상이 되고 있다"고 설명했다. 그는 "이재명 선대위는 이제라도 확진자 발생을 쉬쉬한 행태를 사과하고, 확진자 발생 이후 상황을 국민께 소상히 밝혀야 할 것"이라고 촉구했다.

