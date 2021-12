아이파크몰, 멤버십 출시 2주년 '포인트 10배 적립' 이벤트

[아시아경제 김유리 기자] HDC아이파크몰은 '아이파크몰 멤버십' 2주년을 기념해 고객 성원 감사 이벤트를 실시한다고 3일 밝혔다.

2019년 12월 첫 선을 보인 아이파크몰 멤버십 애플리케이션(앱)은 모바일을 통해 할인 혜택과 포인트 적립·사용·주차금액 결제까지 원클릭으로 해결 할 수 있는 것이 특징이다. 현재 멤버십 회원 수는 25만명에 달한다.

이번 멤버십 2주년 고객 감사 이벤트는 오는 31일까지 총 한 달간 진행 되며 이벤트 기간 동안 멤버십 포인트 추가 적립과 구매 스탬프 투어, 주간 경품 추첨 등 다양한 혜택이 제공된다.

아이파크몰은 몰 내에서 현금처럼 쓸 수 있는 '더 포인트'를 패션, 리방, 식음(F&B)등 카테고리에 상관없이 구매 적립 고객 모두에게 10배 추가 적립한다. 3만원 이상 5회 이상 결제 시 F&B 매장에서 즉시 사용 가능한 5000원 할인 쿠폰을 증정한다.

구매 고객 대상을 대상으로 추첨을 통해 ▲1주차 VR존 빅3 이용권 2매(25명) ▲2주차 챔피언 1250 VIP 이용권(20명) ▲3주차 짱구 페스티벌 '짱구야 캠핑가자' 전시 관람권 2매(25명)를 증정하는 '위클리 경품 추첨 이벤트'도 연다.

오는 4일에는 동원홈푸드의 신규 출시 브랜드인 이탈리안 가정식 레스토랑 '포르투7(Porto7)'이 첫 선을 보인다. 대표 메뉴는 매장에서 직접 손으로 만든 이탈리아 가정식 '트러플 크림 뇨끼'와 국내산 감태를 사용해 바다 향이 가득한 '명란&감태크림 리조또' 등이다. 오는 19일까지 '포르투 세트(베이컨 시저 샐러드, 에그 까르보나라 또는 아마트리치아나, 스테이크 & 슈림프, 음료 2잔)'를 30% 할인 판매하며, 매장에 방문한 모든 고객에게 특별 제작된 뱃지와 스티커 등 기념 굿즈를 증정한다.

