서울드래곤시티, GKL 세븐럭카지노 단독협상자로 선정

10일 상장 신한서부티엔디리츠 투심 확대 기대

[아시아경제 이민지 기자] 서울드래곤시티가 그랜드코리아레저(GKL)의 세븐럭카지노 강북힐튼점 새 사업장 단독 협상자로 선정됐다고 2일 밝혔다. 서울드래곤시티가 세븐럭카지노를 품게될 경우 서부T&D와 일부 자산을 편입하고 있는 신한서부티엔디리츠에 대한 투자자들의 관심이 확대될 것으로 예상된다.

GKL은 지난 11월 10일 외국인 전용 카지노사업장 선정 제안서 접수를 받았다. 밀레니엄 힐튼호텔에 입점해있는 세븐럭카지노의 사업장을 선정하는 건으로 서울드래곤시티가 단독입찰했다.

서울드래곤시티가 단독으로 입찰에 들어감에 따라 경쟁입찰이 성립하지 않아 유찰됐지만, 재입찰을 거치지 않고 바로 수의계약 방식으로 절차를 전환해, 서울드래곤시티가 단독협상자 지위를 통보받았다. 입찰자격을 갖춘 서울 강북권 호텔 대부분이 구축 건물로 향후 카지노 영업용도에 적합한 구조로 변경해야 하는데 부담을 느낀 것으로 분석된다.

서울드래곤시티는 서울 용산구에 위치해 있으며 2017년 11월 영업을 시작한 신축 호텔이다. 개발 당시부터 저층부의 층고를 상당히 높게 설계해 카지노 시설 입점에 적합하다는 평가를 받은 것으로 전해졌다. 대형 집객시설을 수용할 만한 객실과 부대시설 규모에서도 압도적이다. 아코르호텔 브랜드를 적용한 호텔 4개(그랜드머큐어, 이비스스타일, 노보텔, 노보텔스위트)가 들어서 있고 전체 1700개 객실과 4900명 수용 가능한 대규모 컨벤션 센터를 갖췄다.

외국인 카지노는 한번 유치하면 집객 효과가 크며, 호텔 홍보 효과까지 누릴 수 있어 서울 드래곤시티의 든든한 캐시카우 역할을 할 것으로 전망된다. 세븐럭 강북힐튼점이 15년 이상 장기 입점한 점을 고려하면 건물가치 상승도 기대해볼 수 있다.

서울드래곤시티의 세븐럭카지노 강북힐튼점 유치는 서부T&D뿐만 아니라, 오는 10일 상장을 앞둔 신한서부티엔디리츠 투심에도 긍정적으로 작용할 것으로 기대된다. 신한서부티엔디리츠는 서울드래곤시티4개 호텔 중 그랜드머큐어를 편입하고 있다.

앞서 신한서부티엔디리츠는 지난 11월 17~18일 이틀간 진행된 기관수요예측 경쟁률이 565:1로 매우 높은 기관투자자들의 관심을 받은 바 있으며, 11월 24~26일 사흘간 진행된 일반공모 역시 155:1의 높은 청약경쟁률을 기록하였다. 신한서부티엔디리츠 관계자는 “신한서부티엔디리츠의 5년간 평균 예상 배당률은 6.25%이고 공모주를 받았을 경우 상장 후 첫 13개월간은 약 8%의 배당을 받을 수 있다”며 “연환산수익률 7.33%로, 1년 정기 예금의 7배가 넘고 유가증권시장 연간수익률의 2배를 상회한다”고 말했다.

