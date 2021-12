코트라, '하이브리드 전시'로 베트남 시장 개척 지원

2일부터 호치민 한국 산업·상품 쇼케이스 개최

[아시아경제 이혜영 기자] 코트라는 한국 기업들의 베트남 시장 개척을 돕기 위해 2일부터 이틀간 ‘호치민 한국 산업·상품 쇼케이스’를 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 역대 최대규모 온라인 마케팅 사업인 ‘2021 대한민국 온라인 수출산업대전’과 연계해 열리며, 코트라 호치민무역관이 한국 기업을 대신해 쇼케이스를 운영하고 언택트 마케팅을 펼친다.

코트라가 이 같은 행사를 기획한 것은 올해 하반기 상당수의 오프라인 전시회가 취소돼 수출 활로 모색에 어려움을 겪는 기업들이 생겨났고 이들에 대한 현지 마케팅을 지원할 필요성을 절감했기 때문이다. 호치민에서는 코로나19 재확산으로 올해 하반기 약 30여 건의 전시회가 취소되거나 온라인으로 전환됐다.

코트라 호치민무역관은 현재는 집합금지 제한이 일부 완화됐지만, 한국 기업 관계자들이 직접 베트남에 입국하기 어려운 상황을 감안해 전시품을 전달받은 뒤 기업을 대신해 쇼케이스를 여는 방안을 모색했다.

코트라는 대리 수행의 한계를 보완하기 위해 △전시대행 담당직원 매칭 및 사전교육(10월) △샘플 수령을 통한 베트남어 영상·홍보책자 제작 및 테스트 마케팅(11월) △호치민 한국 산업·상품 쇼케이스에 맞춘 온오프라인 상담을 순차적으로 진행했다.

이번 쇼케이스에 참여하는 바이어들은 영상과 샘플로 사전에 한국 기업 제품을 확인하고 온라인 상담을 신청할 수 있다. 쇼케이스 현장에서는 코트라가 샘플을 바탕으로 방문 바이어의 초도 상담을 대행한다. 또 한국기업과 베트남 바이어의 후속·심층 온라인 상담도 조율한다.

아울러 코트라는 코로나19로 피해를 본 기업을 모아 쇼케이스에 참여할 수 있도록 했다. △취소 전시회 신청기업 45개사 △온라인 전시 참가기업(방역특별전) 39개사 △온라인 무역사절단 참가기업 32개사 등 총 116개사를 지원한다.

유정열 코트라 사장은 “코로나19로 촉발된 디지털 대전환 속에서도 여전히 오프라인 사업은 대체할 수 없는 역할이 있다”며 “온·오프라인 하이브리드 전시와 같은 사업을 통해 코로나 상황 속에서도 우리 기업의 해외 진출을 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.

