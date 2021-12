휴벡셀, 특허 2개 등록 취득…"시술용 제품 라인업 확장으로 매출 기대"

[아시아경제 유현석 기자] 의료기기 전문업체인 휴벡셀 휴벡셀 212310 | 코넥스 증권정보 현재가 7,170 전일대비 100 등락률 -1.38% 거래량 362 전일가 7,270 2021.12.02 15:30 장마감 관련기사 휴벡셀, 바이오리진 지분 45%인수…"코스닥 이전상장 가속"코넥스 상장사, 지난해 영업이익 흑자 전환휴벡셀 "감사 보고서 등 지연 제재면제 신청…증선위서 최종 승인" close ‘척추간 유합 고정재’ 와 ‘분리형 척추간 유합 고정재’에 대한 특허 2개를 취득했다고 2일 밝혔다

경추 질환 치료의 표준이 되는 경추전방 유합술에 사용되는 추간체 유합 보형재에 고정나사를 삽입해 유합술이 용이하도록 설계한 제품에 대한 특허다.

목 디스크 수술은 목을 앞쪽에서 가로로 절개해 추간판을 제거하고 인공뼈나 케이지를 삽입해 척추뼈를 단단히 고정하는 방식인 ‘경추 전방유합술’이 있다.

경추 전방유합술은 경추 수술의 표준이라 할 수 있다. 특허는 이 목 디스크 수술에서 사용되는 케이지에 고정나사를 삽입할 수 있도록 설계한 것이다. 케이지만 단독으로 사용할 수 있도록 고정력을 강화할 수 있어 기존에 케이지와 플레이트를 써야하는 시술보다 훨씬 시술 시간을 줄일 수 있다

회사 관계자는 "이미 국내 인허가를 진행 중이며 이달에는 완료될 예정"이라며 "경추 질환에 사용되는 시술용 제품 라인업 확장으로 국내 매출증대가 기대되며 이미 남아공 및 UAE로 부터 본 특허의 제품에 대한 수주를 받아놨기에 국내 인허가가 완료가 되면 수출을 진행할 예정"이라고 설명했다.

