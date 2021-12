김정숙 여사 "나눔은 모두를 위한 사회백신…절망을 희망으로 바꿔"

[아시아경제 이지은 기자] 사랑의 열매 명예회장을 맡고 있는 김정숙 여사가 1일 "나눔은 모두를 위한 사회백신"이라며 이웃을 향한 나눔 정신을 강조했다.

김 여사는 이날 서울광장에서 열린 '희망2022 나눔캠페인' 출범식 및 사랑의 온도탑 제막식에 참석해 "나의 작은 나눔이 누군가의 절망을 희망으로 바꿀 수 있다"며 이같이 밝혔다.

김 여사는 "코로나 이후 체온을 재는 일이 일상이 되었다. 체온을 재듯이 우리들이 이웃을 대하는 마음의 온도를 잰다면 몇 도일까"라고 반문하며 나눔을 실천하고 있는 기부자들에게 "다른 이에게 선물이 되는 삶을 살고 싶다는 말을 실천하고 계신 분들"이라고 강조했다.

김 여사는 "이웃의 어려움을 함께 나누고자 기꺼이, 희망의 씨앗을 함께 뿌려준 우리 국민들은 모두가 힘들었던 지난해에도 사랑의 온도탑 온도를 기적의 100도 이상으로 거뜬히 밀어 올렸다"며 "전국 곳곳의 사랑의 온도탑도 1도부터 100도를 향해 차근차근 온 국민의 사랑으로 쌓아갈 것"이라고 강조했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr