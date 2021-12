감정평가사協·프롭테크기업 '부동산서비스 발전' 업무협약

한국감정평가사협회와 한국프롭테크포럼, 프롭테크 기업이 감정평가사의 집단지성과 프롭테크의 기술을 바탕으로 서로 협력하기로 했다.

감정평가사협회는 프롭테크포럼, 프롭테크 기업과 함께 지난달 30일 오전 11시 서울 서초구 감정평가사회관에서 '부동산서비스산업 발전을 위한 상호 업무협약'을 체결했다고 1일 밝혔다.

프롭테크(Prop Tech)는 부동산(property)과 기술(technology)을 결합한 용어로, 정보 기술을 결합한 부동산서비스를 의미한다. 프롭테크 기업에서는 공간의가치, 공감랩(하우스머치), 드론오렌지, 디스코, 랜드바이저, 명문감정평가법인, 밸류맵, 밸류모어, 밸류쇼핑, 빅밸류가 업무협약에 참여했다.

업무협약은 감정평가산업과 프롭테크산업의 발전을 위한 상생을 도모하고, 공동으로 협력하기 위해 마련됐다. 협약기관은 앞으로 ▲부동산서비스산업 발전을 위한 공동 과제 발굴 ▲상생·공동 발전을 위한 협력 ▲감정평가-프롭테크 공동 협력 과제 마련 등에 힘을 합친다.

양길수 회장은 "협회는 부동산서비스산업 발전, 프롭테크 기업과의 상생·협력을 위해 꾸준히 노력해 왔다"며 "감정평가사 전문성과 프롭테크 기술의 융합을 통해서 국민과 국가에 더 나은 부동산서비스를 제공하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr