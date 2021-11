[아시아경제 문혜원 기자]버거킹은 고소하고 바삭한 ‘어니언링’을 리뉴얼해 선보인다고 30일 밝혔다.

새로워진 ‘어니언링’은 기존 제품과 비교해 개당 크기·중량이 약 2배 늘고, 양파 함량이 기존보다 2배 이상 증가한 것이 특징이다. 더욱 바삭한 식감을 살릴 수 있도록 반죽도 업그레이드했다.

어니언링은 전국 버거킹 매장에서 만나볼 수 있으며, 자세한 내용은 버거킹 공식 홈페이지, SNS, 애플리케이션(앱)에서 확인 가능하다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr