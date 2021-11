[아시아경제 송승섭 기자]신용보증기금과 NH농협은행은 30일 서울 중구 농협은행 본점에서 ‘지식재산 금융 활성화를 위한 기술가치평가 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 양 기관이 기술가치평가 활용을 위한 유기적인 협력체계를 구축해 지식재산 금융 활성화에 기여하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 신보는 농협은행이 의뢰한 기업에 대한 기술가치평가 결과를 산출해 제공한다. 농협은행은 신보가 제공한 기술가치평가 결과를 지식재산 담보대출 등 심사에 활용할 예정이다.

한편 신보는 2013년 ‘지식재산보증 프로그램’을 도입하고 2019년 지식재산 가치평가 전담조직을 신설·운영해왔다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr