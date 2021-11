[특징주] 오미크론 공포 낮아졌나…진단키트株 하루만에 하락전환

[아시아경제 이민지 기자] 코로나19 변이 바이러스인 오미크론 등장에 강세를 보였던 진단키트주가 하루만에 급락세를 보이고 있다.

30일 오전 9시 43분 랩지노믹스 랩지노믹스 084650 | 코스닥 증권정보 현재가 34,700 전일대비 3,700 등락률 -9.64% 거래량 2,124,523 전일가 38,400 2021.11.30 10:09 장중(20분지연) 관련기사 제2의 비덴트, 나왔습니다주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장[특징주]코로나19 변종 '오미크론' 등장에 랩지노믹스 강세 close 는 전 거래일 대비 8.20% 하락한 3만5250원에 거래됐다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 70,400 전일대비 4,600 등락률 -6.13% 거래량 1,429,027 전일가 75,000 2021.11.30 10:09 장중(20분지연) 관련기사 제2의 비덴트, 나왔습니다확진자 비상, “제2의 씨젠” 또 한 번 강하게 터집니다! 임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오! close 도 같은시각 5.07% 하락한 7만1200원에 거래됐다. 이외에도 소마젠 소마젠 950200 | 코스닥 증권정보 현재가 9,720 전일대비 680 등락률 -6.54% 거래량 694,624 전일가 10,400 2021.11.30 10:09 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]"미국 전역 진단 서비스" 소마젠…상한가 진입소마젠, 가정 웰니스 테스트 신규 브랜드 'Kean Health' 출시소마젠, 단일 분자순서 정렬 및 핵산 염기 서열 특징 짓는 분자 식별자 특허 취득 close (-6.25%), 셀레믹스 셀레믹스 331920 | 코스닥 증권정보 현재가 16,000 전일대비 1,250 등락률 -7.25% 거래량 515,516 전일가 17,250 2021.11.30 10:09 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에띄네] 코스닥- 6일기관, 외인 동시에 들어온 이 테마株는?“퀀타매트릭스” 후속! 역대급 바이오株! close (-6.96%), 진매트릭스 진매트릭스 109820 | 코스닥 증권정보 현재가 10,200 전일대비 850 등락률 -7.69% 거래량 502,835 전일가 11,050 2021.11.30 10:09 장중(20분지연) 관련기사 제2의 비덴트, 나왔습니다확진자 비상, “제2의 씨젠” 또 한 번 강하게 터집니다! 제2의 쇼박스, 나왔습니다 close (-7.69%) 등도 하락세를 이어가고 있다.

이들은 진단서비스를 제공하는 기업으로 백신접종률 증가와 경구용 치료제 개발에 따른 수요 감소에 한동안 주가 조정을 받았지만 지난주 금요일 오미크론 등장으로 진단키트 사용이 늘어날 수 있다는 기대감에 급등세를 보였다. 다만 이날은 미국 증시에서 오비크론 변이 바이러스에 대한 우려감을 다소 낮게 반영하자 관련주인 진단키트주의 오름세가 한풀 꺾인 것으로 분석된다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr