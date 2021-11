英 오미크론 감염 사례 6건 추가…"일부 여행 이력 없어"

[아시아경제 이현주 기자] 영국에서 코로나19 새 변이 오미크론 감염 사례가 6건 추가됐다.

영국 현지 언론 등에 따르면 스코틀래드 당국은 29일(현지시간) 글라스고 인근에서 2건, 라나크셔에서 4건 오미크론 감염 사례가 확인됐다고 밝혔다. 이로써 오미크론 감염 사례는 총 9건으로 늘었다.

이 중 일부는 여행 이력이 없어서 보건 당국이 이들의 동선을 추적 중이다.

스코틀랜드 당국자는 한 외신 인터뷰에서 "이미 오미크론이 지역에서 퍼지고 있다는 의미"라고 말했지만 "크리스마스 계획을 수정하라고 말하기엔 아직 이르다"고 전했다.

영국은 오미크론에 대응해 추가 접종 확대를 계획하고 있다. 보리슨 존슨 영국 총리는 영국 백신 접종 및 면역 공동위원회에 40세 미만을 대상으로 접종 간격 단축을 긴급 검토해달라고 요청했다.

정부 당국자들과 과학자들이 기존 코로나19 백신이 오미크론에 효과가 덜하다고 해도 여전히 보호를 제공하며 입원과 사망을 줄일 것이라고 말했다.

