수원시의회 독립청사 짓는다…437억 투입

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 수원시의회가 30년 더부살이를 끝내고 독립 청사를 갖게 된다.

경기 수원시는 29일 수원시청 옆 팔달구 효원로235번길 13에 수원시의회 청사를 짓기로 하고, 이날 기공식을 가졌다고 밝혔다.

수원시의회 청사는 건축비 437억원이 투입돼 연면적 1만2539㎡, 지하 3층, 지상 9층 규모다. 2023년 10월 완공 목표다.

청사에는 본회의장, 세미나실, 다목적 라운지, 휴게공간, 시의원(37명) 사무실 등이 들어선다.

의회 청사 1층은 시민과의 소통을 위해 공청회 등을 열 수 있는 다목적회의실과 휴게공간이 조성된다. 의회 청사 부지는 그동안 시청 공무원·민원인 주차장으로 쓰여왔다.

수원시의회 청사는 에너지 사용을 최소화하고 신재생에너지를 활용하는 녹색 건축물인 '제로에너지건축물' 예비인증을 받았다.

전체 의원이 37명인 수원시의회는 독립청사 없이 1991년부터 시청사 본관 3∼4층을 사용해왔다.

인구 50만 이상 지방자치단체 가운데 의회 독립청사가 없는 곳은 수원시가 유일하다.

경기도 31개 시·군 의회 중에는 수원시의회를 비롯해 의원 수가 7명인 오산시의회·양평군의회가 독립청사가 없다.

이날 기공식은 공사개요 설명, 염태영 수원시장·조석환 수원시의회 의장의 기념사, 지역 국회의원·장현국 경기도의회 의장의 축사 등으로 진행됐다.

염태영 시장은 "수원시의회 청사는 '특례시의회' 위상에 걸맞게 건립될 것"이라며 "수원시의회·시민사회와 긴밀하게 협의하면서 시의회에는 최고의 의정공간, 시민들께는 열린 시정 참여 공간이자 쾌적한 휴식 공간이 되도록 청사를 조성하겠다"고 설명했다.

