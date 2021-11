속보[아시아경제 권재희 기자] 일본 정부가 30일부터 외국인의 신규 입국을 원칙적으로 금지한다.

기시다 후미오 일본 총리는 29일 "코로나19 새 변이인 오미크론 유입을 막기 위한 대책으로 입국 규제를 강화하기로 했다"며 "30일부터 전 세계를 대상으로 외국인 입국을 금지한다"고 말했다.

그는 이번 조치는 오미크론에 대한 정보가 어느 정도 밝혀질 때까지의 임시 조치라고 설명했다.

