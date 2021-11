"AI로 실제 스프레이처럼 구현" 대우조선 VR도장교육센터 선봬

[아시아경제 최대열 기자] 대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 24,250 전일대비 100 등락률 -0.41% 거래량 302,896 전일가 24,350 2021.11.29 13:05 장중(20분지연) 관련기사 중대재해처벌법 시행 앞두고 '안전조직 키우기' 분주한 기업들대우조선해양, 잠수함 작전 성능 견인…잠수함용 메탄올 개질 플랜트 인도 성공대우조선, 함정 사이버보안 세미나 후원 close 은 실감형 가상현실(VR)을 기반으로 선박 스프레이 도장훈련을 받을 수 있는 VR 도장교육센터를 열었다고 29일 밝혔다. 실제 선박 블록에 오르지 않고 형상을 그대로 옮겨온 가상공간에서 스프레이 훈련이 가능하다.

도장직종은 통상 조선소에서 숙련인력을 기르는 데 가장 많은 시간이 드는 직종으로 꼽힌다. 도제식으로 가르치고 배워야하고 비용·환경 등 제약사항이 많다. 이번 VR 교육프로그램은 스프레이 분사 테스트 데이터를 기반으로 인공지능 학습 알고리즘이 적용돼 단순히 시각적 효과를 내는 데 그치는 게 아니라 실제 스프레이 형상과 같게 구현했다.

회사 관계자는"선박 도장 분야에서 발생할 수 있는 도막 품질 문제, 자재 사용량 증가에 따른 생산 원가상승의 문제를 동시에 해결할 수 있을 것"이라며 "올해 12월부터 도장 직무 종사자 약 80여 명이 훈련에 참여하며 앞으로 활용도가 더 높아질 것"이라고 말했다.

앞서 이 회사는 선원교육, 안전체험을 VR 기술을 활용하는 방식을 도입했다. 지난 4월에는 업계에서 처음으로 생산현황과 시운전 선박 상태를 확인하는 디지털 생산센터를 여는 등 첨단 조선소로 바꿔나가고 있다고 회사는 설명했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr