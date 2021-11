홈플러스, 오프라인 점포 근무 인턴사원 공개채용

[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스는 대형마트와 슈퍼마켓 홈플러스 익스프레스에서 근무할 초대졸 인턴사원 공개채용을 실시한다고 29일 밝혔다.

이번 공채를 통해 330명 내외를 선발하고, 3개월 간의 인턴기간을 거쳐 정규직으로 채용한다. 인턴사원들은 상품 품질관리와 진열, 발주 및 재고관리, 고객응대 등 영업관리 전반에 걸침 업무를 수행하게 된다.

전문학사 학위 소지자 또는 2022년 2월 졸업 예정자를 대상으로, 다음달 15일까지 원서접수 마감 후 서류전형을 거쳐 12월 중 비대면 화상면접을 진행할 예정이다. 서류전형은 100% 자기소개서로만 평가를 진행하며 신선식품(수산·축산·베이커리) 관련 경험을 보유하거나 관련 학과 전공자, 평생교육사 자격증 2급 소지자와 법령에 의거한 장애인 및 보훈대상자는 우대된다.

합격자명단은 내년 1월 초에 발표할 예정이며 채용검진을 거쳐 1월 중순께부터 인턴십 근무를 시작한다. 선발된 인턴사원들은 내년 4월까지 인턴십 기간을 거친 후 최종 업무평가를 통해 정규직 전환이 진행된다.

홈플러스 관계자는 “젊은 인력이 부족한 오프라인 점포 인력의 충원을 위해 이번 초대졸 공채를 진행하게 됐다”며 “젊고 패기 넘치는 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 청년들의 적극적인 지원을 기대한다”고 말했다.

