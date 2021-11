SK온, 재사용 배터리로 건설현장 전력 활용한다

한국전기안전공사, SK에코플랜트, KD파워와 4자 MOU 체결

재사용 배터리로 구축한 ESS로 건설현장 임시동력 운영

[아시아경제 황윤주 기자] SK온이 전기차에서 사용한 배터리를 이용해 '친환경 에너지저장장치(ESS)'를 만들기로 했다

SK온은 한국전기안전공사, SK에코플랜트, ㈜케이디파워와 서울 종로구 SK서린빌딩에서 재사용 배터리로 ESS를 구축해 건설현장에서 운영하는 4자간 협약을 체결했다고 29일 밝혔다.

SK온은 폐차된 전기차에서 수거한 배터리로 ㈜케이디파워와 ESS를 구축하고, 향후 2년 동안 SK에코플랜트가 건설중인 경기도 안양 아파트단지 현장 임시동력설비에 ESS를 설치해 공동 운영하면서 실증 과정을 거치기로 했다. 한국전기안전공사는 설치된 재사용 ESS를 수시로 안전 점검하고 향후 재사용 배터리를 활용한 ESS 산업이 확대될 수 있도록 관련 세부 기술기준을 마련키로 했다.

이번 협약은 배터리를 재사용해 ESS를 구축하면 환경 친화적이고, 전력피크제가 적용되는 건설현장에 유용할 것이라는 판단에서다. 건설현장의 전기료는 비싸고, 순간적인 전력 사용량이 일정 수준을 넘어서면 추가적인 과금이 부과된다.

SK온과 SK에코플랜트는 최근 재사용 배터리를 활용한 ESS를 구축하기 위해 산업자원통상부로부터 규제특례 승인을 받아내, 재사용 배터리로 제작한 ESS를 시범적으로 구축할 수 있게 됐다.

SK온은 이번 실증 기간 동안 실시간으로 ESS 운영 데이터를 수집해 4자간 공동 분석해 성능 및 안전성을 검증키로 했다. 재사용 배터리를 활용한 ESS를 향후 BaaS(Battery as a Service) 사업모델로 키우기 위한 발판을 마련하기 위해서다.

SK온은 석유 화학 비즈니스에서 친환경 산업으로 전환하는 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 202,000 전일대비 7,000 등락률 -3.35% 거래량 352,946 전일가 209,000 2021.11.29 11:41 장중(20분지연) 관련기사 SK온 "전기차 배터리 상태 직접 확인해요"…배터리 진단 서비스 론칭SK온, 배터리 해외 투자 위해 3조 규모 IPO 나선다SK에너지 직영주유소에서 '탄소중립 휘발유' 사볼까 close 계열의 ‘카본 투 그린’ 비전의 핵심 계열사다. 재사용 ESS는 특히 수명을 다한 차량에서 수거한 배터리로 만든다는 점에서 기존 ESS와 차별화되는 친환경 가치를 만들어 낼 수 있을 것으로 기대하고 있다.

손혁 SK온 이모빌리티사업부장은 "이번 4자 협력을 통해 친환경 자원선순환 가치를 만들어 낼 수 있는 배터리 재사용 사업 영역에서 BaaS 모델을 구축하게 됐다"라며 "내년에는 친환경 ESS를 중심으로 글로벌 파트너와 다양한 시범 서비스도 전개해 나갈 것"이라고 강조했다.

