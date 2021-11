삼성생명, 토스에서 상담부터 보험금 청구까지 원스톱 서비스

[아시아경제 오현길 기자] 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 61,900 전일대비 1,400 등락률 -2.21% 거래량 170,273 전일가 63,300 2021.11.29 10:11 장중(20분지연) 관련기사 금리 올랐다…보험사 RBC 관리 '비상'보험사 해외사업 돛달았다…벤처·부동산 영역도 넓혀(종합)보험사 해외사업 돛달았다…벤처·부동산 영역도 넓혀 close 은 금융 플랫폼 '토스' 운영사인 비바리퍼블리카와 보험분야에 대한 업무협약(MOU)을 체결했다고 29일 밝혔다.

삼성생명은 이번 협약으로 고객이 토스를 이용해 보험상담, 상품가입, 보험금 청구를 할 수 있도록 새로운 보험 프로세스 개발에 집중할 계획이다. 토스 인증·알림·페이 등의 서비스를 연계한 후 데이터 교류를 통해 고객 맞춤형 상품과 서비스 개발을 진행한다.

향후 삼성생명 전용 페이지를 열어 재무컨설팅, 계약체결, 보험료 납입, 보험금 청구 등의 서비스를 토스 앱에서 제공할 수 있도록 할 예정이다.

비바리퍼블리카에서 운영하는 토스는 은행, 증권, 보험 등 분야에서 40개 이상의 서비스를 제공하고 가입 고객 2100만명이 넘는 국내 대표 금융 플랫폼이다.

삼성생명의 높은 안정성과 전문성에 기반한 고객 서비스와 상품이 토스의 디지털 기술력과 결합돼 보험 서비스에 관한 새로운 사용자 경험을 구현할 것으로 기대했다.

삼성생명 관계자는 "국내 최고의 디지털 금융 플랫폼을 구축한 비바리퍼블리카와의 협업을 통해 고객이 보험 서비스를 더욱 손쉽게 이용할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr