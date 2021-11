국·공유지에 첫 초고속 전기차 충전소 설치

국립중앙과학관내 주차장에 6대 분량 29일부터 운영

[아시아경제 김봉수 기자] 대전 국립중앙과학관은 29일부터 전기차를 보유한 관람객과 시민들의 충전 편의를 제공하기 위해 부설주차장 내에 초고속 전기차 충전소를 운영한다.

올해 2월 정부가 마련한 '전기차 급속충전 인프라 확충계획'에 따라 과학관이 여유부지 제공과 행정 인허가를 지원하고, 현대차가 충전소를 설치·운영하는 민·관 협업방식으로 마련했다. 정부 정책 발표 이후 국·공유지에 설치한 최초의 초고속 전기차 충전소이다. 앞서 정부는 지난 2월 혁신성장 추진회의를 열고 설치 면적, 전력 설비 등을 감안해 국가 등 공공기관이 소유한 유휴부지에 초급속 전기차 충전소를 설치하기로 한 바 있다.

국내 전기차 충전 표준인 DC콤보 타입1을 기본 충전 방식으로 채택하였으며, 최대 260kW까지 초고속 충전이 가능한 충전기 4기와 100kW 급속 충전기 2기 등 총 6기로 운영될 예정이다.

