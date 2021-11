[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 27일 오후 문래근린공원에서 열린 ‘생태친화 나눔 행사’에 참석해 어린이집 원생들이 만든 친환경 장난감을 살펴보았다.

이날 행사는 영등포구 어린이집연합회에서 친환경 생태친화보육 문화 확산과 ‘2022 따뜻한 겨울나기 사업’의 성금을 마련하기 위해 진행됐다.

‘도농상생공급 급식’ 생산지인 김해시와 군산시로부터 기부받은 농수산물과 어린이집연합회에서 마련한 의류 등 판매와 함게 친환경 포스터 및 생태놀잇감 우수작 전시회가 열렸다.

채현일 영등포구청장은 ““코로나19로 힘든 분들이 많은 가운데 이웃을 위해 선뜻 나서준 기부자와 어린이집연합회에 감사하다”며 “비록 계절은 추운 겨울을 향해 가고 있지만, 봄을 만드는 사람들 더 늘어나 올해도 따뜻한 겨울이 되기를 소망한다”고 전했다.

