美 머크 개발 '먹는 코로나 알약' 효능 50%→30%로 하향 조정

[아시아경제 권서영 기자] 미국의 제약사 머크앤드컴퍼니(MSD)가 코로나19의 치료를 위해 개발한 알약의 효과가 기존의 발표보다 떨어지는 것으로 나타났다.

26일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 미 식품의약국(FDA)이 MSD가 개발한 경구용 치료제의 긴급 사용 승인 결정에 앞서 이와 같은 데이터를 담은 사전 검토 자료를 공개했다고 보도했다.

MSD의 치료제 '몰누피라비르'는 코로나19 환자의 입원 가능성을 절반 수준으로 낮추는 것으로 알려져 있었다. 그러나 MSD는 임상 결과에 대한 마지막 분석 단계에서 몰누피라비르의 효과를 50%에서 30%로 하향 조정했다.

이에 FDA의 외부 자문기구는 오는 30일 회의를 통해 몰누피라비르의 긴급 사용 승인 권고 여부를 결정할 예정이라고 전했다. 또 FDA 관계자는 지금까지 해당 알약의 긴급사용 승인 여부에 관해 결정된 내용이 없다고도 밝혔다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr