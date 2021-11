‘조카 교제 살인’ 변호, 이재명 “안타깝고 가슴 아픈 일..다시 한번 사과드린다”

[아시아경제 구채은 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 과거 조카가 저지른 데이트폭력 살인 사건에 대한?변호를 맡았던 일과 관련해 26일 “가슴 아픈 일이고 다시 한 번 사과드린다”고 말했다.

이 후보는 이날 기자들과 만나 "모든 범죄의 피해자들은 억울한 것"이라면서도 "그 점에 대해서 제가 멀다고 할 수도 없는 친척의 일을 제가 처리하였는데 아쉬움, 억울함에 대해서 제가 말씀드렸다"고 했다. 이 후보는 그러면서 "변호사라서 변호했고. 안타까운 일이다. 가슴 아픈 일이고 다시 사과드린다"고 덧붙였다.

앞서 이 후보는 난 25일 자신의 페이스북을 통해 "제 일가 중 일인이 과거 데이트 폭력 중범죄를 저질렀는데, 그 가족들이 변호사를 선임할 형편이 못돼 일가 중 유일한 변호사인 제가 변론을 맡을 수밖에 없었다"며 "피해자와 유가족분들에게 깊은 위로와 사과의 말씀을 드린다"고 언급했다. 이어 "제게도 이 사건은 평생 지우지 못할 고통스런 기억이다. 어떤 말로도 피해자와 유족들의 상처가 아물지 않을 것"이라며 데이트 폭력에 대한 특별 대책을 강구하겠다고 밝힌 바 있다.

이 후보가 언급한 '데이트 폭력 중범죄'는 지난 2006년 5월 서울 강동구에서 일어난 '모녀 살인 사건'이다. 당시 이 후보 조카 김 모씨는 헤어진 여자친구가 살던 집에 찾아가 전 여자친구와 그녀의 어머니를 흉기로 여러 차례 찔러 살해해 대법원에서 무기징역을 확정 받았다. 이 후보는 가해자인 조카의 1, 2심 재판 변호를 맡았고, 당시 조카를 변호하며 '충동 조절 능력 저하로 심신미약 상태에 있었다'며 감형을 주장한 것으로 전해졌다.

