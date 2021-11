피자헛, 이병헌·허성태 모델 발탁…‘오리지널 시리즈’ 광고 공개

[아시아경제 문혜원 기자] 피자헛이 넷플릭스 오리지널 콘텐츠에서 함께 열연한 배우 이병헌과 허성태를 모델로 발탁하고 ‘피자헛 오리지널 시리즈’ 광고 캠페인을 전개한다고 26일 밝혔다.

피자헛은 명연기를 펼치는 대표적인 글로벌 스타인 이병헌과 ‘월드 와이드 빌런’이라는 수식어를 탄생시키며 뛰어난 연기력을 인정받은 허성태의 글로벌한 이미지가 프리미엄 피자 브랜드 피자헛의 이미지와 부합한다고 판단해 모델로 선정했다.

새 모델인 이병헌, 허성태와 함께 피자헛의 프리미엄 이미지를 강화하고 신규 고객층의 유입을 높이는 데 주력할 계획이다.

피자헛은 넷플릭스의 오리지널 콘텐츠를 연상케하는 ‘피자헛 오리지널 시리즈’라는 컨셉으로 마치 영화와 같은 높은 퀄리티의 시리즈물 영상을 공개하고 고객들과의 접점을 확대해나갈 예정이다.

첫 광고 영상은 ‘다시, 함께 즐겨요’라는 슬로건으로 신제품과 3040 프로모션의 부활을 통해 피자헛을 함께 즐겨보자는 메시지를 담았다.

광고에 등장하는 ‘립스테이크 바이트 피자’는 기존 프리미엄 피자 토핑 정량 대비 1.5배 증가시킨 180g의 갈비맛 립스테이크를 통째로 올린 것이 특징이다. 달달한 호박고구마와 깊은 풍미의 크림치즈, 로스티드토마토가 더해져 화려한 토핑 라인업을 자랑한다. 립스테이크 바이트 피자는 고구마무스와 치즈가 가득 채워진 ‘골드바이트’ 엣지와 함께 즐길 수 있다.

