이준석, 윤석열-김종인 갈등에 "고래 싸움 터지면 새우는 도망가야"

후보의 결정, 직접 소통 강조

[아시아경제 박준이 기자] 이준석 국민의힘 대표가 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장이 선대위 합류 거부 의사를 밝힌 데 대해 "고래 싸움이 터지면 새우는 도망가야 한다"며 더 이상 중재를 할 의사가 없음을 피력했다.

이 대표는 23일 오후 국회에서 기자들과 만나 "이 상황에서 오히려 윤석열 국민의힘 대선 후보와 김 전 위원장 간 직접 소통이 더 많았으면 좋겠다고 생각한다"며 이같이 밝혔다.

그는 "중재라고 말하기도 좀 민망하고 왜곡 없이 상대방의 진의를 파악하면 지금의 상황이 더 나아지지 않을까 하는 기대를 한다"며 "어제 윤 후보에게 김 전 위원장과 직접 소통을 강화하라고 말했고 윤 후보도 그런 의지가 있어 보인다"고 전했다.

'김병준 상임선대위원장 등에 대한 인선이 번복될 가능성이 없나'는 질문에 "지금 입장에선 말을 뒤집을 수밖에 없는 상황을 만들면 안 된다"면서도 "후보의 의중이 최우선 돼야 하고 후보에게 어떤 생각을 강요하는 건 누구라 해도 옳지 않다"고 했다.

김 전 위원장이 거부 의사를 밝힌 데 대해서는 "직에 연연하지 않고 자유로운 행보를 하시는 분"이라면서 "지금도 비슷한 맥락에서 지금 기획하는 선대위에서는 본인의 역할이 제한적이라 판단하는 것 아닐까"라고 봤다.

그러면서도 "하지만 당대표된 직후부터 후보가 누가 된다고 하더라도 김 전 위원장이 선거 때 상당한 역할을 하는 것으로 선거 준비를 해왔기에 이 계획에서 벗어나고 싶지 않다"며 김 전 위원장이 선대위에서 역할을 해야 한다는 점을 강조했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr