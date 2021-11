12~17세 청소년 예방접종 사전예약 추가 진행…"접종률 더 높여야"

[아시아경제 서소정 기자] 청소년 코로나19 예방접종률이 기대치를 밑돌면서 정부가 사전예약을 추가로 진행한다.

23일 코로나19 예방접종대응추진단에 따르면 이날 오후 8시부터 다음 달 31일 오후 6시까지 12~17세를 대상으로 예방접종 사전예약을 추가로 진행한다. 해당 소아·청소년은 오는 29일부터 내년 1월22일 사이에 접종을 받을 수 있다.

홍정익 추진단 접종관리반장은 "청소년에 대한 사전예약을 추가로 받는 이유는 12~15세 연령층의 경우 접종에 많이 참여하고 있지 않기 때문"이라며 "접종을 할 수 있게 예약기간과 접종기간을 넓히는 등 여러 장치를 만들고 여건을 조성하려는데 아직 우려들이 많아 접종이 충분히 완료된 것이 아니라 판단된다"고 설명했다.

홍 반장은 "접종 의사가 있지만 고민하는 이들이 많이 있다"며 "아직 접종 대상자의 절반도 접종을 안한 상황이라 계속 예약하고 접종 받을 수 있도록 접종의 기회를 열어놓은 것"이라고 말했다.

청소년 접종률에 따라 단계적 일상회복 2단계 전환이 가능한지 묻는 질의에 홍 반장은 "청소년 접종 완료율과 일상회복 2단계는 연동된다고 생각하지 않는다"면서 "다만 소아·청소년 확진자 숫자가 늘고 있고, 학교·학원 등 교육시설에서 집단감염이 발생해 접종 기회를 부여해야겠다고 판단했다"고 덧붙였다.

